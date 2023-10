EMPOLI 6 BARI







1



EMPOLI: 1 Lastoria, 2 Tavanti, 3 Gori, 4 Baralla(12’s.t.Mainardi), 5 Antonini(20’s.t. Smajlaj), 6 Mennini, 7 Blini, 8 Lo Monaco(20’s.t. Liberali), 9 Campaniello(30’s.t. Checcacci), 10 Busiello(12’s.t. Guglielmino), 11 Pellegrini (40′ Fiacchini)

A disposizione: 12 Vannini, 13 Smajlaj, 14 Fiacchini, 15 Barbieri, 16 Magherini, 17 Liberali, 18 Mainardi, 19 Guglielmino, 20 Checcacci

ALL. Davide Moro

BARI: 1 Armenise, 2 Emiliano, 3 Novembrino, 4 Basile Nesta, 5 Paparella(33’s.t. Tartarone), 6 Soldani, 7 Mundo(40′ Sivilli), 8 Padula(16’s.t. Continisio), 9 Parisi(16’s.t. Buonamico), 10 Detullio(7’s.t. Monopoli), 11 Casillo (33’s.t. Falco)

A disposizione: 12 Testa, 13 Sabatiello, 14 Tartarone, 15 Dimonte, 16 Sivilli, 17 Buonamico, 18 Falco, 19 Monopoli, 20 Continisio

All. Lanera Paolo

Ammoniti: 10′ Basile Nesta (B), 39’s.t. Falco(B)

Espulsi: nessuno

MARCATORI: 11′,35′,6’s.t. Busiello (E), 31′ Campaniello (E), 3’s.t.Blini (E), 19’s.t. Sivilli(B),25’s.t. Liberali (E)

Arbitro: Niccolò Carnevali

Assistenti: Giovanili, Seneviratna

Grandissima prestazione dei ragazzi di Davide Moro che sembrano avere la partita sotto controllo fin dai primi minuti, tant’è che nel primo tempo sono già 3 le rete segnate. Ad aprire le danze ci pensa Busiello, autore oggi di una tripletta, che su punizione diretta dal limite aggira la barriera con un tiro rasoterra. Bari che non riesce a venire fuori e subisce il pressing forte e costante dell’Empoli. Proprio su recupero palla arriva al 31′ il raddoppio con il capitano Campaniello. Pochi minuti dopo arriva anche il 3-0 firmato ancora una volta da Busiello che in mischia anticipa i difensori ed il portiere. Secondo tempo che non si discosta dall’andamento del primo: nei primi 5 minuti l’Empoli trova altri due goal, prima con un tiro da fuori di Blini e poi con un’incursione centrale del solito Busiello. L’unico errore grave della partita arriva al 19′ con la difesa che sbaglia l’uscita palla al piede, palla che arriva a Sivilli che con un bel tiro a giro insacca nella porta lasciata scoperta da Lastoria. Due minuti dopo entra in campo Liberali per l’Empoli che con il primo pallone della sua partita scarta un paio di avversari in ripartenza e sigla il definitivo 6-1. Squadra di casa che ha sbagliato poco o nulla ed ha dimostrato di saper stare sempre in partita senza cali di concentrazione.