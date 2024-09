Nell’ottimo avvio di stagione dell’Empoli c’e da registrare le grandi prestazioni offerte dalla difesa ( soltanto due i gol subiti) ,che hanno sorpreso molti avendo cambiato rispetto alla passata stagione la quasi totalità dei centrali difensivi, trascinata dal centrale albanese Ardian Ismajli. Il classe 96, con la maglia azzurra ormai dall’estate del 2021, nelle tre partite disputate è sempre risultato uno dei migliori in campo, come evidenziato anche dalle nostre pagelle nei dopo gara.

Nella partita di esordio con il Monza, con la fascia di capitano al braccio, fu praticamente perfetto annullando un cliente scomodo come Petagna, in quella successiva contro la Roma non fece mai toccare palla all’attaccante giallorosso Dovbyk mentre sabato contro il Bologna è stato il padrone assoluto della difesa azzurra lasciando le briciole agli avversari.

Avendo perso i due compagni di reparto Walukiewicz e Luperto, ceduti rispettivamente al Torino e al Cagliari, il difensore albanese è il vero leader della difesa azzurra e anche il punto di riferimento per la crescita di alcuni suoi compagni più giovani, come Viti, Goglichidze o Marianucci. La speranza di tutti i tifosi azzurri è che Ardian stia bene fisicamente, avendo avuto alcuni infortuni muscolari nel corso delle passate stagioni, e che possa continuare a sfoderare le prestazioni che sta mostrando in questo inizio di campionato per poter aiutare a raggiungere l’obiettivo finale.

In questi giorni il giocatore è impegnato con la sua Nazionale che giocherà due gare di Nations League contro Ucraina e Georgia.