E’ ripreso nel pomeriggio di ieri il lavoro degli azzurri. Settimana che non sfocerà in gare di campionato, vista la sosta per le nazionale, ed allora questo tempo servirà a D’Aversa per avvitare al meglio gli ultimi bulloni, soprattutto quelli nuovi. Chiaro che il lavoro, proprio per quanto detto, è iniziato privo dei ragazzi convocati con le rispettive nazionali: Fazzini, Ismajli, Cacace, Sazonov e Goglichidze. Al gruppo si è aggiunto l’ultimissimo arrivo, ovvero Junior Sambia. Lui sarà uno di quelli che dovrà sfruttare al massimo questa settimana.

Servirà più tempo invece per Mattia De Sciglio che non arriva al meglio della condizione fisica. Restando in tema di infermeria va detto che migliorano le condizioni di Belardinelli e Zurkowski; non siamo vicinissimi al rientro ma il tempo si accorcia. Poco da dire per quello che è stato il lavoro, la squadra ha svolto una lunga parte atletica per poi cimentarsi in una partitella a campo stretto. Per adesso non arrivano segnali su un possibile cambio di modulo. Tra i nuovi arrivati sembra star bene Pellegri, anche da un punto di vista mentale. La squadra si allenerà fino a sabato.