Arrivano le prime due convocazioni dalle nazionali in casa Empoli. Bartosz Bereszynski è stato convocato dalla nazionale polacca per le sfide di qualificazione ai prossimi Campionato Europei contro le Isole Fær Øer (giovedì 7 settembre alle ore 20.45 a Varsavia) e l’Albania (domenica 10 settembre a Tirana). Stiven Shpendi è stato convocato dalla nazionale albanese Under 21 per le prime sfide di qualificazione agli Europei 2025 contro l’Armenia (venerdì 8 settembre alle ore 17:00 ad Abovyan) e la Romania (martedì 12 settembre alle ore 18.30 ad Elbasan).