Avevamo iniziato la settimana con un interrogativo, finiamo questa con un punto esclamativo. Il cambio di modulo sembra dunque esserci e sarà nella direzione del 4-3-3. Le prime sensazioni erano arrivate dalla parte finale di gara a Monza, poi alcuni movimenti di mercato hanno portato ancora più in la il pensiero, e la partitella in famiglia giocata ieri sera al Sussidiario dovrebbe aver fugato ogni dubbio. La motivazione, come spiegato anche nel nostro articolo di inizio settimana, è quella di conferire maggiore copertura al centrocampo, riducendo le distanze tra i reparti e permettendo ripartenze più spedite una volta conquistata palla, facendo anche più densità. Il campo è occupato meglio, si chiedono meno corse lunghe riducendo quindi il dispendio di energie.

La partitella allenamento di ieri, come ben raccontatovi, ci ha fatto vedere due distinte formazioni. Carte coperte perchè nessuna delle due può rappresentare quella che sarà realmente titolare contro la Juventus. Si va a sensazione, ma la linea difensiva non dovrebbe cambiare, vedendo Ebuehi-Ismajli-Luperto-Cacace(Pezzella). A sinistra potrebbe non essere da escludere un cambio anche se Cacace ad oggi da maggiori garanzie in fase di possesso. Il centrocampo, e qui si va sulla vera novità. Ieri mister Zanetti ha fatto agire Marin-Grassi-Maleh nel primo tempo, Kovalenko-Ranocchia-Fazzini nel secondo. La logica, visto anche il poco tempo di inserimento per l’italo-marocchino, porta a vedere Fazzini assieme ai due che hanno giocato la prima frazione. In avanti non ci dovrebbero essere dubbi: Baldanzi-Caputo-Cambiaghi. Occhio a Shpendi che potrebbe essere impiegato in mezzo all’attacco e non laterale.

Adesso, visto che gli ultimi due allenamento saranno chiusi e non avremo modo di capire altro, non resta che attendere la conferenza stampa di domani per saperne di più.