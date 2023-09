Una delle situazioni che molto probabilmente ci porteremo fino alle 20:00 (salvo non succeda niente prima di ufficiale) è quella legata al possibile ritorno di Kristjan Asllani. Il nome è venuto fuori con forza nella giornata di ieri, questo perchè – come già detto – l’Inter starebbe cercando un altro centrale di centrocampo e l’albanese diverrebbe automaticamente un esubero. Sempre come detto ieri, il Sassuolo era in vantaggio dato che si poteva paventare uno “scambio” con Maxime Lopez. Questa pista però sembra aver perso peso.

Nella tarda serata di ieri pareva addirittura che l’Inter potesse non far niente in quella zona di campo, con quindi Asllani reintegrato a riserva di lusso. Stamane invece arriva notizia che i nerazzurri abbiano preso Klaasen dall’Ajax, situazione che potrebbe rimettere Asllani sul mercato. Il giocatore vorrebbe tornare ad Empoli, dove avrebbe spazio e garantirebbe anche all’Inter una buona resa per il suo ritorno. Sembra però, almeno da quanto ci raccontano da Milano, che l’Inter vorrebbe un altro tipo di soluzione per il classe 2002. Anche il club nerazzurro è convinto che Asllani ad Empoli potrebbe far bene, ma la priorità dei meneghini non è la salvezza azzurra, ma capire meglio che tipo di giocatore è Asllani.

Per questo, sempre in relazione a quanto raccolto nelle ultimissime ore, l’Inter vorrebbe trovare per Kristjan una squadra che possa mettere il giocatore in una situazione non di totale “confort zone”, come sarebbe Empoli. Chiaro è, sempre al netto della necessità di dover girare in prestito il giocatore per troppo affollamento, che la situazione congeniale ci deve essere. L’Empoli attende, senza ansie, senza aspettative e prendendo questo come un eventuale regalo di Natale anticipato. Vedremo se le prossime ore ci diranno qualcosa di nuovo, e noi ve lo riporteremo, o se con questo pezzo finisce il sogno di fine mercato.