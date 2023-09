Breve aggiornamento delle ore 13:00, quindi ancora sette disponibili, in questa ultima giornata di calciomercato. Ricordiamo sempre che il mercato resta aperto per tutti i giocatori svincolati. Un aggiornamento per dire che non è successo ancora niente. Si lavora alle due uscite di cui abbiamo già parlato, con Crociata vicinissimo all’ufficialità con il Lecco, mentre per Haas ci sono ancora da far incastrare alcune cose. E’ arrivata invece la conferma del passaggio di Ignacchiti al Pontedera. Per Marianucci invece si aprono della porte della Pro Sesto.

Sempre più probabile che il mercato in entrata sia terminato con Maleh. Attenzione, il canale con Milano per Kristjan Asllani è sempre aperto, e da quanto stiamo capendo non c’è davvero una certezza su quello che l’Inter vorrà fare. I nerazzurri hanno acquisito un nuovo centrocampista, ed al momento (riportiamo quanto da Milano ci arriva) l’Inter potrebbe non cedere nessuno, oppure lasciare andare uno tra Sensi ed Asslani. Nel secondo caso, l’ipotesi Empoli potrebbe ancora starci visto che il giocatore pare essere stato chiaro.

Abbiamo provato a capire se possa mai arrivare un colpo di coda per Baldanzi e Fazzini; sempre premettendo che con il mercato la certezza del 101% la si ha con le firme, verrebbe da dire che nessuno dei due si muoverà da Empoli. Anche il discorso Perisan, che era stato accennato qualche giorno fa, al momento non ha più peso. La giornata è ancora lunga e la vivremo senza farvi perdere niente che possa essere d’interesse.