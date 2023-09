Nella giornata odierna si attendevano due ufficialità in uscita, con una certezza ed una quasi certezza. La certezza si è appena concretizzata con il passaggio di Giovanni Crociata al Lecco. Il giocatore stavolta – come avevamo anticipato – saluta Empoli per sempre, visto che la cessione è a titolo definitivo. Per il palermitano, rientrato in estate dall’ennesimo prestito, non c’è mai stata solidità in seno al progetto azzurro, giusto quindi aver preso questa strada. Già da ieri Crociata aveva liberato l’armadietto al Castellani CG Arena.