Saranno oltre 15000 i presenti al Carlo Castellani – Computer Gross Arena per la sfida contro la Juventus in programma domenica 3 settembre 2023 alle ore 20.45. Restano disponibili i soli tagliandi di Curva Nord, con i settori di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore, Maratona Superiore, Tribuna Laterale, Curva Nord/Ovest e Curva Sud che sono esauriti.

I tagliandi per la Curva Nord sono disponibili al prezzo di € 35,00 (ridotto Under 14 € 25,00), con la vendita che è riservata ai soli residenti in Toscana, o con cittadinanza straniera, ed è attiva nei soli punti vendita della Regione Toscana oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it con la modalità stampa a casa (necessaria l’autodichiarazione di residenza). Si ricorda che per acquistare un biglietto Under 14 (nati dal 04-09-2009) è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli.

Si ricorda ai tifosi azzurri la possibilità di usufruire per l’afflusso e il deflusso della zona sportiva della nuova bretella che la collega con la strada Statale. Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio, sarà previsto presumibilmente dopo le 23.

I tifosi ospiti, per accedere allo stadio dovranno utilizzare l’uscita della Fi-Pi-Li Empoli Est, con possibilità di parcheggio nell’area antistante il palazzetto dello sport Aramini e nell’area del parcheggio della vigilanza privata, di quello di via Bisarnella prospiciente l’autoscuola e di quello contiguo al parco Mariambini. Per il deflusso dei tifosi ospiti i responsabili dell’ordine pubblico hanno stabilito che l’entrata in superstrada sarà come all’arrivo, quella di Empoli Est.

