Dopo una giornata di silenzio, arriva il colpo a sorpresa dell’ultimo minuto. Si tratta di Simone Bastoni che arriva dallo Spezia. Ancora tutta da capire la formula visto che tutto è successo praticamente pochi minuti fa ma, la sensazione è che si vada verso l’ennesimo prestito con diritto di riscatto. Bastoni è un esterno di sinistra che può giocare da terzino ma anche da mezzala (la sensazione è che venga per questo), a Spezia è stato impiegato anche da centrocampista centrale. Il terzino puro lo ha fatto prettamente sotto la guida di Vincenzo Italiano. Da dire che lo scorso anno è stato molto fuori per infortunio, giocando poco nel girone di ritorno.

Si parla di un giocatore che ha sempre fatto vedere buone cose negli inserimenti. Sarà da capire bene per quale tipo di posizione lo ha voluto l’Empoli perchè questo potrebbe significare anche la possibilità di un’uscita ad adesso non preventivata. Si attende a stretto giro l’ufficializzazione da parte della società. Anche i colleghi di Sky Sport hanno confermato l’operazione ed anche da Spezia confermano l’arrivo dello spezzino classe 1996. In passato Bastoni ha vestito le maglie di Siena, Carrarese, Trapani, Novara. Con lo Spezia quasi cento presenze.