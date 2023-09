Si sta concretizzando il passaggio in uscita di Nicolas Haas che avevamo preventivato nelle ultime ore. Lo svizzero però non andrà alla Cremonese e non resterà nemmeno nel campionato italiano. Infatti per lui si aprono le porte di casa sua, precisamente quelle del Lucerna. Dovrebbe essere un passaggio a titolo definitivo. Non c’è però particolarmente fretta, questo perchè in Svizzera il mercato si chiude il 7 settembre e dunque la definizione e l’ufficialità dovrebbe arrivare domani.

Quello che però diamo ormai per certo, anche se non dovesse arrivare niente in serata, è che Haas non è più un giocatore dell’Empoli e sta già raggiungendo la nuova sede. La storia di Haas in azzurro racconta di 82 presenze, 6 gol e 9 assist. In mezzo quel lungo e travagliato infortunio che non ha più permesso allo svizzero di essere quel giocatore che l’Empoli prontamente riscattò dall’Atalanta. Come detto, capiremo meglio domani la situazione ed anche le eventuali cifre che correranno, l’Empoli dovrebbe chiedere sui 2 milioni.