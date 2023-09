L’operazione dell’ultimo giorno, quella che sicuramente non ti aspettavi più. Anche se di lui si era parlato in questa estate, come in un nostro pezzo del 29 giugno. Simone Bastoni è un nuovo giocatore azzurro ed arriva dallo Spezia. Confermiamo che la formula è quella del prestito con diritto di riscatto a favore dell’Empoli. La cifra del riscatto, ma da prendere con le molle, dovrebbe essere sul milione e mezzo.

Bastoni, sulla carta, arriva per fare la mezzala sinistra. Il giocatore, come già detto, può però anche arretrare come terzino ma anche giocare in mezzo in un centrocampo a tre. Ed il centrocampo azzurro, passerà a tre. Il giocatore domani sosterrà il primo allenamento agli ordini di Zanetti e sarà già convocabile per la partita con la Juventus. Benvenuto a Simone, ultimo acquisto di questa estate 2023.