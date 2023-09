Ore 20:00 del 1 settembre 2023, sessione di calciomercato estiva terminata. Un ultimo giorno che di fatto ha regalato una novità ad un ora dalla fine con Simone Bastoni dallo Spezia. Una giornata che per una parte ha fatto tenere le antenne dritte verso Milano per il possibile clamoroso ritorno di Asllani ma, come detto, non era un’operazione semplice e l’Inter ha fatto altre scelte tenendo il giocatore. Un mercato che in totale ha visto diciassette operazioni in entrata ma sono dodici i volti nuovi. Sistemate le situazioni di Walukiewicz, Marin e Grassi, è stata quella di Daniel Maldini la prima vera operazione di mercato. Da li si sono succeduti altri giocatori con il colpo Caprile ad essere quello più importante vista la perdita di Vicario. L’operazione legata a Shpendi è stata quella che ha catturato maggiormente l’attenzione, un operazione che ha necessitato di un po’ di tempo per poter essere messa a posto.

Dopo un momento di stanca, anche perchè sono state non poche le operazioni fatte per la prima parte di preparazione, è arrivato il colpo Cancellieri ma, soprattutto, l’insperato ritorno di Nicolò Cambiaghi. Si è poi registrato anche un altro clamoroso ritorno, quello di Mattia Destro, ma in questo caso l’entusiasmo ha lasciato maggior spazio ad una certa incomprensione per l’operazione. L’ultima acquisizione in tempo cronologico è stata quella di Bastoni, operazione che, dovesse arrivare per fare la mezzala (come l’operazione Maleh) chiarifica ancora di più il cambio di rotta tattico. Le operazioni a titolo definitivo in entrata sono cinque, soltanto due i prestiti secchi.

In uscita le cose importanti sono state fatte all’inizio con Vicario al Tottenham e Parisi alla Fiorentina. Clamorosa la cessione del capitano dello scorso anno, Bandinelli allo Spezia. Altra situazione che merita menzione è quella di Henderson pochi giorni fa al Palermo. Per il resto la società, un pò come promesso, ha trattenuto tutti gli altri gioielli, a partire da Tommaso Baldanzi. In uscita Haas che torna in Svizzera al Lucera, l’ufficialità però arriverà domani. Nell’ultimo giorno l’addio a Crociata definivo al Lecco. Il rimpianto di mercato è stato sicuramente Akpa Akpro, giocatore sul quale l’Empoli è stato molto dietro con poi l’ex Lazio a fare un’altra scelta. Anche i nomi di Folorunsho e Cheddira erano di gradimento, ma il mercato ha fatto prendere altre strade. Adesso si chiude e fino a gennaio si andrà avanti cosi, con soltanto il calcio giocato ad essere argomento anche se… il mercato non dorme mai.

ACQUISTI

Daniel Maldini (a) – dal Milan – prestito con diritto di riscatto e controriscatto per il Milan

Filippo Ranocchia (c) – dalla Juventus – prestito con diritto di riscatto e controriscatto per la Juve

Emmanuel Gyasi (a) – dallo Spezia – titolo definitivo

Elia Caprile (p) – dal Napoli – prestito secco

Giuseppe Pezzella (d) – dal Parma – titolo definitivo

Stiven Shpendi (a) – dal Cesena – prestito con obbligo di riscatto

Matteo Cancellieri (a) – dalla Lazio – prestito con diritto di riscatto e controriscatto per la Lazio

Bartosz Bereszinski (d) – dalla Sampdoria – prestito con diritto di riscatto

Viktor Kovalenko (c) – dall’Atalanta – prestito con diritto di riscatto

Nicolò Cambiaghi (a) – dall’Atalanta – prestito secco

Razvan Marin (c) – dal Cagliari – prestito con diritto di riscatto

Alberto Grassi (c) – dal Parma – titolo definitivo

Sebastian Waukiewicz (d) – dal Cagliari – titolo definitivo

Mattia Destro (a) – svincolato – titolo definitivo

Etrit Berisha (p) – dal Torino – titolo definitivo

Youssef Maleh (c) – dal Lecce – prestito con diritto di riscatto

Simone Bastoni (d/c) – dallo Spezia – prestito con diritto di riscatto

CESSIONI

Gugliemo Vicario (p) – al Tottenham – titolo definitivo

Fabiano Parisi (d) – alla Fiorentina – titolo definitivo

Koni De Winter (d) – alla Juventus – fine prestito

Liam Henderson (c) – al Palermo – prestito con diritto/obbligo di riscatto

Martin Satriano (a) – all’Inter – fine prestito

Jean Daniel Akpa Akpro (C) – alla Lazio – fine prestito

Marko Pjaca (a) – alla Juventus – fine prestito

Duccio Degli Innocenti (c) – al Lecco – prestito secco

Samuele Angori (d) – al Pontedera – prestito secco

Francesco Donati (d) – al Lecco – prestito secco

Filippo Bandinelli (c) – allo Spezia – titolo definitivo

Petar Stojanovic (d) – alla Sampdoria – prestito con diritto di riscatto

Emanuel Vignato (c) – al Bologna – fine prestito

Davide Merola (a) – al Pescata – titolo definitivo

Luca Marianucci (d) – alla Pro Sesto – prestito secco

Alessio Rizza (d) – al Cittadella – titolo definitivo

Roberto Piccoli (a) – all’Atalanta – chiusura anticipata prestito

Giovanni Crociata (c) – al Lecco – titolo definitivo

PROBABILI USCITE

Nicolas Haas (c) – al Lucerna 90%