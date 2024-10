Il Presidente dell’Unione Club Azzurri, Athos Bagnoli, ha rilasciato un’intervista nell’edizione odierna de “Il Tirreno”.

“C’è una bella aria e anche nel derby forse lo spettacolo dei tifosi, compresa la trasferta con i motorini dei fiorentini, è stato migliore di quello poi visto in campo. Il motivo? Più di uno.”

Ad esempio?

“L’atteggiamento della squadra e il suo spirito battagliero. Oggi l’empolese si identifica nell’Empoli ed è molto bello. La salvezza dello scorso maggio, all’ultimo tuffo in casa, è stata come un detonatore. E l’entusiasmo che si è acceso è stato coltivato. Inoltre la nuova generazione degli sportivi è nata e cresciuta, per meriti e per fortuna, con la squadra in Serie A e oggi molti ragazzi non hanno due squadre, come accaduto per la mia e per altre generazioni, ma tifano solo Empoli.”

Qualche merito per la massiccia presenza di giovani, ce l’avrà anche la vostra “Scuola del tifo”…

“Il progetto era nato anche per questo. L’anno scorso abbiamo coinvolto più di 1100 alunni delle quarte e quinte elementari della zona e nel corso del tempo magari qualcosa abbiamo davvero seminato.”

Ci sarà anche quest’anno?

“Si, stiamo ultimando gli incontri con i vari dirigenti scolastici. Magari diminuiremo il numero complessivo degli incontri, perché l’impegno sta diventando eccessivo per noi, ma la “Scuola del tifo” ci sarà.”

E per provare a cavalcare l’onda dell’attuale entusiasmo avete in mente qualcosa?

“Lo zoccolo duro ormai si è allargato e la squadra avrà il suo seguito anche domenica a Roma contro la Lazio. Personalmente mi piacerebbe riuscire a portare questo clima anche fuori dallo stadio.”

Cioè?

“Non vedo l’azzurro in città. Mi piacerebbe, invece, che ogni locale, ogni negozio esponesse i nostri colori. Nella scorsa legislazione, quando entrai in consiglio comunale, consegnai il gagliardetto a ogni collega, ogni assessore e in ogni ufficio. Sarebbe bello se tutta la città fosse coinvolta da questa bella atmosfera.”

Aspettando che proprio lo stadio si rifaccia il trucco..

“Un altro punto importante. Attirerà più persone, ma bisogna far partire questi benedetti lavori.”

Non è fiducioso?

“Lo sono perché la società ci punta e ci crede. Ma vorrei che anche tutti gli empolesi lo facessero. Chi non vuole lo stadio nuovo lo dica, ma chi ha l’azzurro nel cuore lo vuole e lo vuole il prima possibile.”