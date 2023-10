Dopo la gara che si giocherà questa sera con l’Udinese, per la squadra ci saranno tre giorni di stop. La ripresa sarà infatti martedi prossimo. Si entrerà in una settimana in cui non ci saranno gare ufficiali, visti gli impegni delle nazionali. Gli azzurri torneranno in campo, in campionato, lunedi 23 ottobre nel derby di Firenze. Per stare sul pezzo, e non perdere il ritmo partita, la società sta organizzando un’amichevole da disputarsi sabato prossimo.

Il condizionale è d’obbligo su tutto per adesso. Si dovrebbe giocare ad Empoli, precisamente sul campo di Petroio, dove gioca la Primavera ma dove ormai la prima squadra svolge le sue gare amichevoli. L’avversario dovrebbe essere il Modena, che partecipa al campionato di serie B. Si stanno definendo i dettagli da questo punto di vista. La brutta notizia sta però nel fatto che, molto probabilmente, la gara si giocherà a porte chiuse; questo perchè non c’è la struttura per ospitare una tifoseria avversaria. Per chi si chiedesse come mai non si giochi al Castellani, la risposta sta nel fatto che si sfrutterà questo periodo per riseminare il campo.

Vi sapremo dare maggiori dettagli in prossimità dell’evento che ovviamente seguiremo con il nostro solito LIVE testuale e con, poi, una sintesi video della gara.