L’ex capitano azzurro, Filippo Bandinelli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Riportiamo il passaggio di interesse:

Qui a Spezia ho intravisto un progetto importante e tantissima ambizione. È stata una decisione semplice perché il mio ciclo a Empoli era finito. Ho fatto quattro anni fantastici nel club, che ringrazio per avermi dato l’opportunità di dimostrare il mio valore in Serie A. Ma io facevo parte di un ciclo vecchio ed insieme abbiamo preso questa decisione, per il bene della mia carriera. Avevo voglia di una nuova sfida e lo Spezia è la squadra giusta in cui affrontarla. A Empoli ho sempre fatto il 4-3-1-2 giocando da mezzala, qui a Spezia Alvini propone un calcio che rispecchia le mie caratteristiche. Abbiamo una fase difensiva molto solida, il mister chiede una pressione molto forte uomo su uomo. Secondo me lo Spezia è una squadra perfetta per il suo stile di gioco, anche se ovviamente siamo solo all’inizio del cammino