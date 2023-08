Il Presidente Corsi è intervenuto telefonicamente in una trasmissione legata alla Fiorentina ed ha parlato di due possibili obiettivi viola: Baldanzi e Stojanovic:

“Con la Fiorentina non c’è stato nulla di concreto, Baldanzi è un patrimonio nostro. Lui ragiona già come uno vecchio, ha margini di miglioramento e speriamo di godercelo ancora anche se in generale c’è stato un pour parler per una valutazione del giocatore stesso. Anche per Stojanovic Non c’è nulla. Ultimamente all’Empoli si è fatto giocare uno più difensivo mentre lui è più offensivo, per Andreazzoli che alzava i terzini era determinante. Per Parisi Si è trovata l’intesa in due giorni. Feci il viaggio con Barone di lunedì, alla riunione di Lega a Milano, e parlammo di stadio e di come gestire la società ma non mi parlò di Parisi. La manifestazione di interesse verso il giocatore ci fu verso il venerdì e la chiudemmo velocemente“