Anche se ci riserviamo di mettere un punto interrogativo, sembra ci possa essere una svolta nei confronti del possibile ritorno di Akpa Akpro in azzurro. La situazione sembrava oggettivamente non praticabile, soprattutto perchè il giocatore aveva fatto intendere che la sua volontà era un’altra. Arrivano invece adesso notizie di un accordo che sarebbe stato trovato tra i club per il ritorno dell’ivoriano in azzurro. La notizia è stata diramata dagli attenti colleghi di Sky, ed ovviamente stiamo cercando (domani magari ne potremo sapere di più) le conferme del caso, intrecciandoci con Monteboro e con i colleghi che seguono la Lazio.

Al momento non è chiara nemmeno la formula con la quale i due club si sarebbero messi d’accordo, la Lazio non sembrava propensa fino a qualche giorno fa (anche quando si parlava di Verona) di procedere con un prestito secco. Probabile venga messo almeno un diritto di riscatto. Stando a quanto raccolto in questi pochi minuti da quando è uscita la notizia, mancherebbe però la firma proprio di Akpa, e questo non è un dettaglio. Da dire che questa operazione non è ostativa nei confronti di quella per Cancellieri che a breve dovrebbe arrivare in città. Vi aggiorneremo anche domani sulla situazione, cercando di aver qualche notizia più precisa riguardo a questa operazione che, non lo nascondiamo, ci fa piacere ma ci coglie di sorpresa.