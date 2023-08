Quella di sabato sarà la tredicesima volta in cui Empoli e Cittadella si troveranno di fronte al Castellani. Nei 12 precedenti, tra campionato e Coppa Italia,il bilancio è di 6 vittorie azzurre, 2 pareggi e 4 affermazioni dei veneti.

Il primo incontro ad Empoli risale al campionato 2000/01, quando l’Empoli di Baldini vinse 2-0 grazie al gol di Marchionni e ad un autogol di Zanon; un anno dopo nuovo incrocio che vede le due squadre chiudere sullo 0-0. Empoli e Cittadella si ritrovano di fronte nella stagione 2008/09 con il Cittadella che trova il primo successo al Carlo Castellani – Computer Gross Arena grazie alla rete di Meggiorini. La stagione successiva arriva la “vendetta” azzurra con la squadra di Campilongo che vinse in extremis per 4-3 una gara rocambolesca. Cittadella in vantaggio con un rigore trasformato da Iunco, pari, sempre dal dischetto di Eder, ma Curiale riporta in vantaggio i veneti prima di un autorete di Cherubin che riporta tutto in parità. Nella ripresa Eder fa 3-2, Iunco trova il nuovo pari ma nel recupero Marianini realizza il gol partita per il definitivo 4-3.

Seguono tre vittorie azzurre nei campionati a seguire: prima l’Empoli di Aglietti vince 2-0 (Stovini-Signorelli); un anno dopo la squadra di Sarri si impose 3-2 (con Tavano, un’autorete di Pierobon e Lazzari che rimontarono il vantaggio di Di Roberto e resero vano il nel finale di Di Carmine). Infine, il primo Empoli di Sarri superò 1-0 i veneti grazie a Croce. Seguono tre vittorie venete, con il Cittadella vittorioso per 1-0 nel campionato 2013/14 (la stagione che poi portò gli azzurri in A) grazie ad una rete dell’ex Coralli, così come la scorsa stagione con il gol di Litteri; ultimo precedente nell’agosto del 2018, nella sfida di Coppa Italia, con i veneti vittoriosi 3-0 con doppietta di Scappini e gol di Finotto. Torna invece a vincere l’Empoli nella sfida del settembre del 2019, decisa da un rigore di La Gumina; ultimo confronto nel marzo del 2021 chiuso 1-1 con i gol di Bajrami e Proia.

Questa la cronistoria delle gara giocate in Toscana tra azzurri e granata:

2000/01 Serie B 2-0

2001/02 Serie B 0-0

2008/09 Serie B 0-1

2009/10 Serie B 4-3

2010/11 Serie B 2-0

2011/12 Serie B 3-2

2012/13 Serie B 1-0

2013/14 Serie B 0-1

2017/18 Serie B 0-1

2018/19 Coppa Italia 0-3

2017/18 Serie B 1-0

2020/21 Serie B 1-1