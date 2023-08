Ultimo allenamento per gli azzurri prima della rifinitura di domani. La squadra ha lavorato stamani a porte chiuse sul campo Sussidiario. In vista della sfida di sabato con il Cittadella, valevole per i 32esimi di finale di Coppa, non ci sono dubbi sul modulo che andrà a mandare in campo mister Zanetti. Ci sono invece alcuni dubbi per quanto riguarda quello che potrebbe essere l’undici iniziale.

I certi indisponibili saranno Maldini e Fazzini, con un Baldanzi in forse. Per quanto riguarda la linea difensiva sarà importante il ballottaggio tra Cacace e Pezzella, dovesse partire il secondo si potrebbe parlare di gerarchia decisa. Anche per quanto riguarda la media ci sarà da capire, visto soprattutto che Marin è rientrato in gruppo da pochi giorni. La sensazione è che si possa partite con Ranocchie e Grassi, ma non è da escludere che il romeno sia subito titolare. Dietro alla punta, si dovrebbe partire con Caputo, ci dovrebbe essere la certezza di Henderson centrale con Gyasi a sinistra. Potrebbe toccare ad Ekong l’altra maglia.

Domani mattina rifinitura e poi la prima conferenza pregara.