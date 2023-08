Sono state presentate le nuove maglie dell’Empoli FC per la stagione sportiva 2023/24. Come già anticipato dal video, al momento sono state rese pubbliche soltanto la prima e la seconda divisa. Per il terzo kit dovremo aspettare ancora qualche giorno. Di seguito il comunicato diramato dal club:

Il centro R&D Kappa® ha reso omaggio alla storia dell’Empoli FC esaltando il colore identitario del club: l’azzurro. Il kit Home è composto da maglia, pantaloncini e calzettoni nella colorazione classica azzurra, con loghi Kappa® bianchi. Il kit Away invece è realizzato interamente in colorazione bianca, con loghi in azzurro. In entrambe le jersey il logo Empoli FC campeggia al centro della maglia, posizionato sotto il colletto che ha forma a V. Sul retro del colletto è presente il lettering #EMPOLIFC1920 a testimonianza delle profonde radici del Club. Passione e appartenenza alla squadra, unite alla tecnologia KOMBAT™ Pro, si mettono al servizio dell’identità e della storia del Empoli FC. Continua così la partnership tra Kappa® ed Empoli FC: l’accordo iniziato nella stagione 2018-2019 è stato rinnovato e continuerà fino alla stagione 2027-2028.

Una delle cose che maggiormente spicca, testeremo poi con mano quando ci sarà la possibilità, è la qualità superiore del tessuto. Due maglie che quindi non hanno guardato a fronzoli e grafiche particolari, ma che hanno badato all’essenza di quelli che sono i colori sociali. Un lavoro minimal ma che centra l’identità più nuda dell’Empoli. Scopriremo poi quali sorprese potrà nascondere la terza maglia, sulla quale piacerebbe a molti rivedere un logo storico del club. La prima maglia sarà già indossata nel match di sabato al Castellani.