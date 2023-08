Un nome nuovo, mai battuto fin qui. Una trattativa sotto traccia che nelle ultime ore pare essere decollata e da Genova arrivano diverse conferme. Si parla di un difensore, un terzino destro, un giocatore esperto essendo un classe 1992: Bartosz Bereszyński. Come ci dicono diversi colleghi che seguono le cose della Samp, il giocatore è in uscita e sembra essere stato trovato l’accordo con l’Empoli. Stando sempre a quanto raccolto, è sulla formula che si starebbe discutendo in queste ultime ore.

La Samp ovviamente punta alla cessione a titolo definitivo, chiedendo circa un milione e mezzo/due, l’Empoli spera di strappare un diritto o obbligo di riscatto. Bereszyński, polacco, arrivato in Italia nel 2017 ha vestito negli ultimi sei mesi – in prestito – la maglia del Napoli (vincendo lo scudetto) e vanta 52 presenze con la nazionale maggiore del suo paese. Terzino destro puro a cui piace anche spingere ed offendere; le caratteristiche che piacciono a Zanetti.

Va da se che se la situazione si dovesse finalizzare, come sembra, si apre un punto interrogativo importante su Stojanovic. Lo sloveno, ma qui dobbiamo andare ancora cauti, potrebbe essere al passo d’addio.