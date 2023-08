Ecco il video che in anteprima annuncia le maglie da gioco per la stagione 2023/24. Il video, rilasciato dai canali ufficiali del club, farà da apripista nella conoscenza delle divise che ci accompagneranno nella stagione. Intorno alle 14:00 potremo avere foto e maggiori dettagli di queste. Intanto un ben arrivato alle nostre nuove maglie. Purtroppo per conoscere la terza maglia dovremo aspettare altro tempo.