La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, rilanciata dai vari siti specializzati in calciomercato. Stando a questi, l’Empoli si starebbe interessando ad un calciatore serbo del 1999. Si tratta nello specifico di Luka Ilic. Luka è il fratello di Ivan Ilic che milita nel Torino. Il ragazzo, cresciuto nel vivaio della Stella Rossa ha avuto anche un breve trascorso al Manchester City, ma in Inghilterra non ha mai giocato.

Da lì è poi andato in prestito al club serbo per un’altra stagione, poi due campionati in Olanda al Nec ed al Twente, uno nel Troyes in Francia che però lo ha girato in prestito al’ FK TSC. Adesso il rientro ai francesi che starebbero però pensando ad una cessione. Il valore del giocatore è sui due milioni di euro. Giocatore duttile, può fare la mezzala ma anche il trequarti e si può adattare bene sia al 4-2-3-1 che, eventualmente al 4-3-1-2. Al momento, da dire che non ci sono particolari conferme sull’interesse, vedremo sei i prossimi giorni ci diranno di più.