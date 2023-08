Non è una novità dell’interesse della Lazio verso il centrocampista azzurro Jacopo Fazzini con Maurizio Sarri che sarebbe tra i suoi estimatori maggiori e nelle ultime ora la società di Lotito ha effettuato un altro tentativo verso il giovane centrocampista ma la società azzurra ha ribadito ancora una volta che non vorrebbe cedere il giocatore se non a fronte di un offerta irrinunciabile, intorno ai 20 milioni di euro. Questa sarebbe la cifra, qualora arrivasse, che potrebbe davvero far vacillare la dirigenza azzurra che non sarebbe interessata a ricevere nessuna eventuale contropartita tecnica nella trattativa.

Vedremo se la cifra sarà effettivamente questa o se serva soltanto a spaventare la società biancoceleste che sta cercando di arrivare da diverse settimane all’ex azzurro Samuele Ricci ma anche qui la trattativa è molto difficile per l’elevata richiesta da parte dei dirigenti granata.

L’intento ormai noto dell’Empoli sarebbe quello di trattenere Fazzini anche per la prossima stagione che dovrà essere quella della consacrazione prima del grande salto. Nelle prime amichevoli giocate ha ricoperto il ruolo con cui aveva finito la passata stagione, quello di trequartista. Attualmente il giocatore è alle prese con alcuni problemi fisici che sta risolvendo e dalla prossima settimana dovrebbe esserci il rientro in gruppo.