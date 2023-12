Il giocatore azzurro, Simone Bastoni, ha rilasciato nella serata di ieri un’intervista a Radio Serie A.

“Abbiamo vissuto un periodo non facile, quando c’è un cambio in panchina non è mai bello. Siamo stati bravi a reagire dall’arrivo di mister Andreazzoli, ora dobbiamo continuare su questa strada per arrivare al nostro obiettivo. Il mister è esigente, pretende molto da noi: è molto rigido su alcuni tatticismi, ma questo ci ha permesso di trovare una strada da percorrere per ottenere punti”

“Sicuramente tutti vorrebbero giocare sempre, ho trovato poco spazio ma penso che dando il massimo durante la settimana si possano avere più occasioni. Qui ho trovato un bellissimo ambiente nonostante le difficoltà iniziali.

Fazzini?

È un ottimo giocatore, sta migliorando tantissimo: deve continuare su questa strada e cercare di tirare più in porta”.

Sul Torino, prossimo avversario

“Sarà un match molto fisico, quando giochi contro squadre come Torino e Verona ci si aspetta una partita fatta di duelli. Ci stiamo preparando al meglio per fare punti”.