Dopo l’ubriacante successo di Roma, per gli azzurri arriva un’altra trasferta molto insidiosa. A Bologna si cercheranno conferme, prima della sosta e di una squadra che (finalmente a mercato chiuso) troverà la sua definitiva amalgama. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si va avanti con il 3-4-2-1 come modulo. Chiaro che il dubbio più grande di formazione, vista anche la continuativa indisponibilità di Ebuehi, è la sostituzione del partente Walukiewicz: si giocheranno il posto Marianucci e Goglichidze. Qualche problema per Viti negli ultimi giorni ma, l’ex Primavera, dovrebbe esserci regolarmente. In mezzo torna Grassi che, fascia di capitano al braccio, partirà dal primo minuto. Si potrebbe rivedere Esposito dall’inizio con Solbakken a subentrare. Colombo davanti. Non saranno della spedizione De Sciglio, non al top, ed Anjorin per problemi burocratici.

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Perisan, Belardinelli, Zurkowski, De Sciglio, Anjorin (si pronuncia agnorin).

Mister D’Aversa si dice felice della partenza dei suoi ma, guai ad abbassare la guardia.

Per il Bologna di Italiano il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1. Miranda potrebbe prendere il posto di Lykogiannis sulla corsia di sinistra e per lui potrebbe essere l’esordio in Serie A dal 1′. Lesione di primo grado alla gamba destra per Ndoye (fuori 3 settimane), si scaldano Karlsson e Illing Jr. Out anche Erlic, ma non c’è lesione. Pobega dovrebbe partire dalla panchina. Davanti salgono le quotazioni di Dallinga. Non saranno del match El Azzouzi, Fergusson, Ndoye, Erlic e l’ex Cambiaghi.

Il tecnico Italiano parla di una gara non semplice. Non vuole alibi per le assenze e dai suoi, in casa, vuole una prestazione maiuscola.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Skorupski; Posch, Beukema, Lukumi, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Dallinga.

3-4-2-1: Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.