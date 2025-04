Si giocherà domani sera la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Bologna. Si parte dal successo felsineo per 3-0 maturato al Castellani. Vediamo le ultime:

In casa azzurra potrebbe essere un 3-5-2 il modulo di partenza. Dovrebbe essere massiccio il turn over adottato da D’Aversa che, logicamente, guarda alla sfida di campionato di domenica prossima. Alcuni giocatori non partiranno per Bologna. In porta dovrebbe andare Seghetti, con una difesa composta da De Sciglio, Tosto e, probabilmente, Goglichidze. Dovrebbe partire titolare Ebuehi ma sulla mezzala destra, con Cacace dall’altra parte. Out Pezzella. Sambia, Kovalenko e Bacci completano il centrocampo con poi Konate e Solbakken davanti.

Gli indisponibili sono : Ismajli, Maleh, Kouamé, Sazonov, Zurkowski, Haas e Pellegri, Pezzella.

Mister D’Aversa chiede ai suoi di godersi questa semifinale cercando di misurarsi al meglio contro una squadra più forte.

Dovrebbe essere un 4-2-3-1 quello di Italiano. Anche in casa Bologna si pensa ad un formazione più “light” con diversi cambi. In porta dovrebbe andare Ravaglia che davanti dovrebbe trovarsi De Silvestri, Erlic, Lucumi e Lykogiannis. Il terminale offensivo sarà ancora Dallinga che a suo supporto avrà Cambiaghi, Fabbian ed uno tra Dominguez ed Orsolini. Completano il quadro Moro e Pobega. Non saranno del match Ferguson e Casale, potrebbe essere recuperati invece Skorupski e Calabria.

Il tecnico Italiano non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Ravaglia; De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Pobega; Cambiaghi, Fabbian, Dominguez; Dallinga.

3-5-2: Seghetti; Goglichidze, Tosto, De Sciglio; Ebuehi, Sambia, Kovalenko, Bacci, Cacace; Solbakken, Konate.