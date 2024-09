Azzurri in campo domani per l’anticipo della quinta giornata. Trasferta a Cagliari, in quello che va considerato uno scontro diretto salvezza, nonostante l’incredibile partenza dei nostri. In Sardegna ci attende un pezzo importante del nostro recente passato, con Nicola e Luperto pronti a farci uno scherzo. Vediamo le ultime:

In casa azzurra, vista la defezione di Fazzini e le condizioni non top di Solbakken, si dovrebbe andare avanti con il 3-5-2. Potrebbe non cambiare niente rispetto all’undici che è sceso in campo contro la Juventus, anche se un paio di ballottaggi vanno considerati. Il primo è in attacco dove Pellegri potrebbe essere scelto al posto di Colombo. L’altro dubbio potrebbe essere rappresentato dalla voglia di vedere Anjorin, messo in mezzo al centrocampo, ma la crediamo per adesso meno praticabile. De Sciglio è disponibile ma partirà dalla panchina, in difesa spazio ancora a Goglichidze che fin qui ha fatto molto bene.

Gli indisponibili sono: Zurkowski, Belardinelli, Fazzini, Ebuehi, Perisan, Sazonov.

Mister D’Aversa evidenzia che dovremmo essere bravi sotto l’aspetto fisico ma anche sotto l’aspetto mentale, sarà una gara difficile fatta di duelli.

Sarà un 3-5-2 anche quello mandato in campo da Nicola. Appartenente non dovrebbero esserci grandi dubbi di formazione, con un undici definito. Luvumbo e l’ex Piccolo saranno i terminali offensivi, supportati da un centrocampo folto che in cabina di regia vedrà un ‘altro ex, Marin. Terzo ex, ovvero Luperto, in campo dal primo minuto nella difesa a tre. L’unico eventuale ballottaggio lo potrebbe prevedere Zortea che se la gioca con Deiola. L’unico indisponibile tre i rossoblù è Prati.

Il tecnico Nicola non ha ancora parlato mentre andiamo online

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli

3-5-2: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo.