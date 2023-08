Importanti novità nel Campionato Primavera 1 a partire dalla prossima Stagione che inizierà il 26 agosto.

Per limitare l’eccessivo ricorso a giocatori stranieri e allo scopo di valorizzare i vivai delle singole Società la Lega Calcio Serie A, in accordo con la FIGC, ha introdotto significative novità regolametari.

La Stagione 2023/24, e questa non è una novità, prevede la partecipazioni di giocatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che siano nati dal 1° gennaio 2005 in poi.

Ma ecco le NOVITA’:

– è previsto un un numero massimo di ventidue calciatori da inserire nella distinta della gara di cui almeno cinque “local” (ossia di calciatori che, dal 12° anno di età compiuto, siano stati tesserati dal Club, entro il termine della prima sessione di campagna trasferimenti, per due stagioni sportive, non necessariamente consecutive tra loro, e che, nel suddetto arco temporale, siano stati tesserati per un’altra Società, purché affiliata alla Figc) e almeno cinque calciatori aventi tutti i requisiti necessari per essere convocati nelle Rappresentative NazionaliItaliane;

– possono essere impiegati contemporaneamente in ciascuna gara:

* un numero massimo di sei calciatori nati dal 1° gennaio 2004 (e fino al 31

dicembre 2004), che possono essere impiegati contemporaneamente:

* un solo calciatore “fuori quota” (senza limite di età), oltre ai sei, per la sola fase della regular season (con espressa esclusione delle ultime cinque giornate).

– i calciatori in età ed i calciatori “fuori quota” possono prendere parte alle gare indipendentemente dall’attività svolta con altre squadre, facendosi con ciò espressa deroga a quanto previsto nell’art. 34 n.1 delle N.O.I.F.

Altra novità, per la sola Stagione 2023/24, riguarda le retrocessioni che saranno soltanto una poichè il Campionato di Primavera 1, dalla Stagione 2024/25, passerà a 20 squadre

Infine il Calendario. Sul modello della Serie A anche quello del Campionato di Primavera 1 sarà asimmetrico, come si può vedere dal file che alleghiamo al presente articolo nel link sottostante:

.

Calendario Primavera 2023-2024