Sarà il Sig. Aureliano di Bologna l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio a Monza.

Quella di sabato sarà la prima direzione stagionale in A per il felsineo, che lo scorso anno nel massimo campionato ha arbitrato otto volte. In queste c’è anche un precedente con l’Empoli, ovvero la gara persa in casa contro il Milan. In totale sono nove i precedenti tra Aureliano e l’Empoli, con un bilancio per gli azzurri di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Il primo storico incrocio risale all’agosto del 2013 quando alla prima giornata di quella serie B superammo 3-1 il Latina. Sono invece cinque i precedenti con il Monza che con questo arbitro hanno un bilancio di tre vittorie, un pari ed una sconfitta. Ultimo precedente per i brianzoli la 20a giornata della scorsa serie A quando vinsero 2-0 con la Juve allo Stadium. La squadra che ha ricevuto più direzioni da Aureliano è il Brescia con 20. Al VAR ci sarà Abbattista di Molfetta (BA).

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

FROSINONE – ATALANTA Sabato 26/08 h.18.30

SACCHI

PAGLIARDINI – PERROTTI

IV: SANTORO

VAR: DIONISI

AVAR: GARIGLIO

MONZA – EMPOLI Sabato 26/08 h.18.30

AURELIANO

IMPERIALE – D’ASCANIO

IV: MINELLI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MUTO

H. VERONA – ROMA Sabato 26/08 h.20.45

DOVERI

BRESMES – GARZELLI

IV: ZUFFERLI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

MILAN – TORINO Sabato 26/08 h.20.45

MARIANI

ROSSI L. – MASSARA

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: MIELE

FIORENTINA – LECCE h. 18.30

FERRIERI CAPUTI

MELI – ALASSIO

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

JUVENTUS – BOLOGNA h. 18.30

DI BELLO

BOTTEGONI – MORO

IV: MARCENARO

VAR: FOURNEAU

AVAR: NASCA

LAZIO – GENOA h. 20.45

MARINELLI

ROSSI M. – AFFATATO

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA

NAPOLI – SASSUOLO h. 20.45

GIUA

DEL GIOVANE – TRINCHIERI

IV: RUTELLA

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

SALERNITANA – UDINESE Lunedì 28/08 h. 18.30

MASSA

TOLFO – FONTEMURATO

IV: MARCHETTI

VAR: DI MARTINO

AVAR: CHIFFI

CAGLIARI – INTER Lunedì 28/08 h. 20.45

FABBRI

MONDIN – DI IORIO

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.