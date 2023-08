Un giorno dopo rispetto a quello azzurro per Bereszyński, arriva il comunicato ufficiale per il passaggio alla Sampdoria di Petar Stojanovic. Questo il trafiletto battuto dal club ligure poco fa:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’Empoli F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Petar Stojanovic (nato a Lubiana, Slovenia, il 7 ottobre 1995). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.

Già dai primi giorni di mercato era ventilata la possibilità che Stojanovic potesse lasciare Empoli, in cerca di una sistemazione che potesse garantirgli una presenza più importante. Non appena è stato individuato colui che lo avrebbe potuto sostituire in rosa, si è andati a lavorare per il suo addio. Stojanovic era arrivato ad Empoli nel luglio del 2021, prelevato dalla Dinamo Zagabria. Per lui in totale 64 presenze ufficiali, un gol e tre assist.