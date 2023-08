Altra situazione di forte interesse per il mercato azzurro, è quella relativa a Nicolò Cambiaghi. Il giocatore sembrava promesso sposo del Bologna; come vi abbiamo però scritto, tra i felsinei ed il monzese ci sarebbe stato un rallentamento visto che l’Atalanta non vorrebbe dare nessuna opzione per il futuro del giocatore. Situazione questa che ha riacceso le speranze in quel di Monteboro. Adesso però si registra l’inserimento di un altro club, che starebbe provando a convincere la Dea ed anche il ragazzo.

Infatti la Salernitana sarebbe uscita allo scoperto, ed avrebbe dichiarato di voler provare a dare una maglia a Cambiaghi. Da Bergamo, attenti su tutti i movimenti della Dea, ci confermano il forte interesse dei campani, con il tecnico Paulo Sousa ad aver ricercato personalmente il giocatore. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un blitz da parte della dirigenza salernitana, nella speranza di poter chiudere alla svelta proprio per battere la diretta concorrenza che vede nell’Empoli (il discorso Bologna sembra davvero essere esaurito) il principale ostacolo.

Questo perchè, stando sempre a quanto raccolto dalla città lombarda, l’Atalanta sulla carta sembrerebbe poter essere aperta – semmai da capire il giocatore – nel rimandare Cambiaghi in un ambiente nel quale ha già fatto bene, e nel quale si inserirebbe senza problemi. Situazione di mercato sulla quale presteremo la massima attenzione.