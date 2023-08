La situazione di Akpa Akpro sta diventano davvero un rebus. Un mistero che sta divenendo incompressibile ai più. Da settimane andiamo dicendo che l’ivoriano, nella sua testa, avrebbe un desiderio che corrisponde al Tolosa in Francia. Da quelle parti però non ci sarebbe grande convinzione su Akpa, e non certo alle condizioni economiche che piacerebbero al classe ’92. L’Empoli, che lo scorso anno lo ha avuto e che ne conosce le qualità nell’attuale sistema di gioco, lo rivorrebbe, e la Lazio ha già dato l’ok in quel senso.

Un giorno fa però la notizia spiazzante dell’inserimento del Monza. Ed a Monza già ieri si aspettavano la chiusura con l’arrivo del giocatore, cosa però non avvenuta. Da dire, parlando con attenti colleghi monzesi, che il nome di Akpa non starebbe scaldando molto i cuori biancorossi, ed in lui non si vedrebbe nemmeno una necessità tattica. Al di là di questo, anche a Roma ha sorpreso molto questa virata, e la sorpresa pare esserci stata anche in società, dove ad Akpa si sarebbe ricordato che in Italia ci sarebbe già un accordo preso.

La situazione si va dunque facendo molto particolare, e quello che emerge (poi sarà bravo semmai Akpa in caso di arrivo ad Empoli a raccontarci la sua versione) è che il giocatore non abbia particolare voglia di tornare ad indossare la casacca azzurra. Al momento non ci sono sviluppi ufficiali, con Akpa ad allenarsi da fuori rosa con Maurizio Sarri. Vedremo se la giornata odierna porterà delle novità e di che natura saranno queste.