Tra le situazioni che stanno destando un certo interesse tra i tifosi azzurri c’è anche quella del portiere. Come sappiamo a fine agosto Elia Caprile, arrivato in prestito dal Napoli , ha subito un infortunio abbastanza serio e l’Empoli in pochi giorni fu costretto a tornare sul mercato per trovare un sostituto chiudendo con il Torino l’arrivo di Etrit Berisha. Il portiere albanese è stato chiamato in causa da titolare dalla partita con la Juve fino a oggi dimostrando affidabilità e sicurezza in porta. Proprio contro i bianconeri ha parato anche un calcio di rigore a Vlahovic e contro il Bologna, nonostante la sconfitta subita, si è reso protagonista di alcune parate importanti.

Intanto Elia Caprile sta proseguendo il percorso di recupero e proprio nell’ultima gara giocata con l’Udinese è tornato in panchina. L’amichevole che si disputerà sabato contro il Modena potrebbe essere l’occasione per rivederlo in campo. La domanda che si stanno ponendo molti tifosi è chi sarà poi il titolare tra Caprile e Berisha.

Ricordiamo che l’Empoli in estate ha puntato con decisione fin da subito su Elia per andare a sostituire il partente Vicario e anche il Napoli fu ben felice di acconsentire il passaggio di Caprile in una piazza ideale per lanciare i giovani. Certo è che non sarà facile la scelta neanche per mister Andreazzoli alla luce delle buone prestazioni offerte da Berisha. Da un lato la freschezza e la voglia di emergere di un classe 2001 alla prima stagione in Serie A, dall’altra l’esperienza di un giocatore ultratrentenne con alle spalle molti campionati di A con le maglie di Lazio, Atalanta, Spal e Torino. Vedremo alla ripresa del campionato, quando in programma ci sarà il derby di Firenze, quali saranno le scelte in porta.