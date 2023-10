Approfittando della pausa e del poco da scrivere sull’aspetto campo, proviamo ad addentrarci in una statistica particolare che, da una parte lascia molta speranza, da un’altra può preoccupare un pizzico. Andando infatti a rileggere tutti i campionati a venti squadre disputati fin qui (il primo è quello della stagione 2004-05), notiamo che almeno una delle ultime tre squadre in classifica all’ottava giornata, è sempre retrocessa. Per essere ancora più precisi, da dire che in otto situazioni è retrocessa una sola delle ultime tre (parliamo sempre di ottava giornata), in otto altre situazioni sono retrocesse due delle ultime tre.

Esiste un’unica eccezione in cui tutte e tre le ultime all’ottava giornata si sono salvate. Parliamo della stagione 2010/11, quando Cagliari, Parma e Bologna – terzetto di coda all’ottava – hanno risalito la china vedendo scendere Sampdoria, Brescia e Bari. Di contro però ci sono due stagioni che non hanno visto ribaltoni, e tutte e tre le ultime all’ottava sono retrocesse. E’ successo la prima volta nel campionato 2012/13 con Palermo, Siena e Pescara, ed è poi ricapitato nel campionato 2018/19 con l’Empoli il Frosinone ed il Chievo. Guardando alle specifiche retrocessioni dell’Empoli, in questo lasso di tempo preso in esame, con il focus all’ottava giornata, dobbiamo dire che in un caso l’Empoli non era tra le ultime tre ed è poi retrocesso (2007/08). Nelle stagioni di retrocessione 2016/17 e 2018/19, l’Empoli all’ottava giornata era tra le ultime tre; in tutti e due i casi con 5 punti in classifica. Nelle stagioni di salvezza, l’Empoli non si è mai trovato tra le ultime tre dopo otto turni.

Guardando alla specifica terzultima posizione, quella attuale dell’Empoli, sui 19 campionato a venti squadre, nove volte si è verificata la retrocessione e dieci volte la salvezza. L’impresa più importante, sempre guardando a tutte le ottave giornate con le venti squadre, appartiene al Crotone. Nel campionato 2016/17 i calabresi avevano un solo punto e sono poi (a nostro scapito) riusciti a salvarsi. La quota più bassa di punti fatti dopo otto giornate a venti squadre – punti sul campo – è del Benevento che nel campionato 2017/18 era fermo al palo. Come sempre, quando parliamo di numeri e statistiche, i valori vanno presi per quello che sono, dando il giusto valore con le dovute attenzioni.