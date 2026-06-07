Ieri sera sotto i Portici del grano di piazza Garibaldi all’interno del programma del Festival della Serie A di Parma, Andrea Fulignati ha ricevuto il Cartellino Verde.

Il riconoscimento istituito da Lega B ha un significato di fair play, correttezza e collaborazione nel giusto spirito della competizione sportiva ed è stato consegnato a coloro che si nel corso dell’ultima stagione si sono distinti per un gesto non ordinario ma di esemplare correttezza.

Fulignati ha ricevuto il cartellino verde perchè “al 39′ di Frosinone-Empoli, anticipo della 26ª giornata del campionato di Serie BKT, fu oggetto di un petardo lanciato dagli spalti e caduto vicino ai suoi piedi. Nonostante questo, Fulignati dopo un primo momento di stordimento riprende regolarmente la partita senza drammatizzare l’accaduto”.

Oltre a Fulignati, i Cartellini Verdi della stagione 2025/26, in collaborazione con il Title Sponsor del Campionato BKT, sono andati ai campioni di fair playTommaso Fumagalli e Jesse Joronen.

Empoli Fc