Il mercato è ancora lontano dall’entrare davvero nel vivo e, prima di ogni valutazione sulle possibili operazioni in entrata, in casa Empoli sarà necessario sciogliere il nodo relativo alla questione societaria e poi quello della guida tecnica per la prossima stagione. Soltanto una volta definita la questione allenatore si potrà iniziare a delineare con maggiore precisione il volto della squadra che verrà. Nel frattempo, però, iniziano a circolare i primi rumors e tra i nomi che sembrano essere finiti nel radar azzurro ci sarebbe anche quello di Simone Rabbi. Attaccante classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Rabbi arriva dalla miglior stagione della sua carriera professionistica. Con la maglia del Cittadella ha infatti realizzato 11 reti in regular season, risultando uno dei punti di riferimento dell’attacco granata e uno degli uomini più utilizzati da Manuel Iori nel corso dell’annata.

Giocatore capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, Rabbi nasce come centravanti ma può agire anche da esterno d’attacco. È una punta dinamica, che ama attaccare la profondità e muoversi su tutto il fronte offensivo, caratteristiche che negli ultimi mesi gli hanno consentito di compiere un ulteriore salto di qualità sotto il profilo realizzativo. Dopo le esperienze in Serie B con SPAL e Cittadella, la sensazione è quella di un calciatore arrivato alla piena maturità professionale e pronto eventualmente a misurarsi nuovamente con la categoria. Come già evidenziato, l’impressione è che l’Empoli possa guardare con particolare attenzione al mercato della Serie C, categoria dalla quale potrebbero arrivare diversi profili giovani ma già pronti per palcoscenici superiori. Rabbi risponde perfettamente a questo identikit: ventiquattro anni, esperienza tra professionisti e una stagione da protagonista alle spalle.

Siamo però ancora nel campo delle indiscrezioni. Il quadro generale resta inevitabilmente legato alle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane sul fronte tecnico e societario. Solo dopo aver sistemato la casella dell’allenatore sarà possibile capire quali nomi potranno realmente trasformarsi in obiettivi concreti per il nuovo Empoli.