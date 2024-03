L’ESPERIENZA IN AZZURRO Diego Pellegrini arriva a Empoli giovanissimo e, dopo un’annata di apprendistato in Primavera, esordisce in prima squadra subentrando a Vignola all’89esimo minuto di Derthona-Empoli. Ma è due mesi più tardi che viene lanciato per la prima volta come titolare, nella trasferta vittoriosa contro lo Spezia. Tutto sommato racimola poche presenze, ma nelle due stagioni successive viene schierato con regolarità, divenendo un punto fermo della difesa dell’Empoli. Pellegrini colleziona 33 presenze in ciascun campionato, senza però segnare. L’unica sua marcatura è datata 14 marzo 1993, nella sua ultima stagione in maglia azzurra: segna il gol della vittoria, a pochi minuti dal termine, nel 2-1 all’Alessandria.

LE STAGIONI SUCCESSIVE

Ad attenderlo c’è la Serie B con il Vicenza, poi un ulteriore step con il passaggio al Parma, che lo fa esordire in Serie A. Scende però nuovamente di categoria nel ’95, quando accetta l’offerta dell’Ancona. Saranno tre anni altalenanti in cui la squadra marchigiana fa la spola tra C e B. Successivamente veste le casacche di Perugia, Savoia e Sambenedettese prima di espatriare in Australia, dove gioca per l’Adelaide City. Torna nuovamente in Italia per giocare con Lodigiani e Mantova, ma nel 2006 decide di bissare l’esperienza in Australia, stavolta con la maglia dell’Adelaide Blue Eagles. Sarà questa l’ultima tappa della sua carriera da calciatore.