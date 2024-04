L’ESPERIENZA IN AZZURRO

Nicolao Dumitru arriva a Empoli da bambino e svolge tutta la trafila nelle giovanili azzurre. Dopo essersi ben comportato con la formazione Allievi e quella Primavera, giungendo anche alla finale del Torneo di Viareggio nel 2010, esordisce in B a 17 anni non ancora compiuti nello 0-0 contro l’Albinoleffe del 13 settembre 2008. È un attaccante molto promettente e attira le attenzioni del Napoli di De Laurentiis, che decide di acquistarlo in comproprietà nell’estate del 2010. In Campania ci rimane una stagione, durante la quale scende in campo nove volte. L’anno successivo fa ritorno a Empoli in prestito. Si tratta dell’affannosa stagione 2011-12, quella che si concluderà con l’ormai celeberrimo playout vinto contro il Vicenza. Dumitru parte bene realizzando il primo gol in campionato dell’Empoli, in casa contro la Juve Stabia. Ma viene utilizzato prevalentemente come attaccante di scorta da parte di tutti gli allenatori succedutisi sulla panchina azzurra. Al termine della stagione Dumitru mette a referto 25 presenze con 4 gol e non viene confermato, tornando al Napoli per fine prestito.