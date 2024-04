Lento

In un afoso e sonnolento sabato pomeriggio salentino, l’Empoli compie uno degli atti più autolesionistici che la storia recente ricordi uscendo a mani vuote dal Via del Mare. Prima del rocambolesco gol di Sansone al 90°, la sfida tra il Lecce e gli azzurri, sebbene stesse vedendo una piuttosto chiara supremazia territoriale dei padroni di casa nel corso della ripresa, da almeno una ventina di minuti si stava serenamente incanalando verso un mite e rassicurante pareggio. Ottimo per gli uomini di Nicola e tutto sommato accettabile per i giallorossi di Gotti. Non erano stati fatti i conti però con il più classico dei suicidi sportivi. I salentini, quasi increduli di tanta grazia, portano a casa i tre punti e, quasi sicuramente, la certezza di partecipare al prossimo campionato di serie A. L’Empoli abbandona la Puglia masticando amaro che più amaro non si può. Una sconfitta che, a lungo andare, rischia di diventare pesantissima. Sul piano della classifica, ma soprattutto sul piano morale.

Adagio

In questa rubrica non abbiamo mai particolarmente amato trattare le questioni arbitrali. Innegabile però come gli episodi, uniti a una sorte non esattamente benevola, abbiano finito per penalizzare tremendamente gli azzurri. Se il VAR fosse intervenuto per sanzionare la trattenuta di Piccoli su Luperto, pochi istanti prima del clamoroso harakiri di Walukievicz che ha determinato la sconfitta, non sarebbe stato certo uno scandalo. Parleremo a lungo della discussa uscita fuori area di Caprile, all’origine dell’azione che ha portato al gol annullato a Cerri: raro caso di tecnologia che si trasforma in cervellotica trigonometria per sezionare un episodio. Peraltro senza riuscire a chiarirlo del tutto. A onor del vero, bisogna aggiungere che gli azzurri hanno fatto veramente poco per lamentarsi esclusivamente dei presunti torti arbitrali. Quella mostrata dagli azzurri al Via del Mare è stata una prestazione scialba e attendista. Troppo anonima per essere vera.

Presto

A sei giornate dalla fine, non possono esserci più alibi. Parafrasando l’indimenticato John Belushi, quando il gioco si fa duro i duri dovranno pur cominciare a giocare. E l’Empoli deve mostrare il proprio volto più aggressivo e determinato per dimenticare quanto prima Lecce e una giornata che l’ha visto perdere terreno sulle dirette concorrenti, peraltro quasi tutte impegnate contro le big del campionato. E il riscatto dovrà avvenire presto, prestissimo. A cominciare dal turno casalingo di sabato prossimo con il Napoli. Gli azzurri, se vorranno centrare l’agognata salvezza, dovranno necessariamente strappare un colpaccio contro una squadra di blasone. Di qui alla fine un calendario complicatissimo porrà di fronte agli uomini di Nicola nell’ordine: Napoli, Atalanta, Lazio e Roma. C’è spazio anche per una tutt’altro che agevole trasferta in Friuli contro l’Udinese. Nel mezzo la data del 5 maggio corrispondente alla gara interna con il Frosinone. Proprio come nella celebra ode manzoniana, sarà quella la gara che, molto probabilmente, esprimerà l’ardua sentenza. O gloria o cenere.