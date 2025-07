Quella del capitano è una storia che ad Empoli, negli ultimi tempi, si va rinnovando praticamente ogni anno. Da quando manca un leader continuativo nel tempo (l’ultimo sicuramente Massimo Maccarone), gli azzurri si trovano ogni stagione a dover cambiare il braccio su cui apporre la fascia. Quest’anno, con una squadra praticamente tutta nuova, la situazione si fa ancora più “intricata”. Qualche indicazione però è già arrivata dalle gare amichevoli.

Stando a queste, infatti, il capitano designato per la stagione futura potrebbe essere Tyrone Ebuehi. Nella gara con il Castelfiorentino ha avuto lui la fascia, con Luca Belardinelli in campo parallelamente. Diciamo questo perchè, nelle due successive sfide, la fascia è andata sul braccio di Belardinelli ma con Ebuehi a partire dalla panchina. Questa che sta per iniziare sarà la quarta stagione sportiva di Ebuehi con gli azzurri, arrivato nel luglio del 2022 dal Benfica (via Venezia).

In rosa ci sarebbe però un giocatore arrivato prima di lui ad Empoli. Infatti Nicolas Haas, è arrivato due anni prima; lo svizzero però, attualmente ancora ai box, ha “perso” un anno di militanza azzurra nella stagione 2023-24 giocando a Lucerna. Se lo svizzero stesse bene, e dovesse ritrovare il campo con continuità, ecco che allora potrebbe seriamente essere il candidato principale per quel ruolo. Va da se che il già citato Belardinelli è subito a ruota il potenziale capitano. Nessuno di questi tre elementi sembra essere al centro di possibili voci di mercato, se per un gioco della mente, dovessimo immaginare le loro partenze, diventerebbe davvero un rebus ancor più intricato.