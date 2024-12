Ciccio Caputo giocherà la Kings League. L’attaccante pugliese, svincolato dopo l’esperienza con l’Empoli, è un nuovo giocatore della TRM Fc, club presieduto dallo streamer Marzaa.

L’ufficialità, uscita poco fa sui canali di Di Marzio, è arrivata proprio nel giorno di Natale con un video postato sui social che vede protagonisti il presidente Marzaa e il direttore sportivo Just Rohn. “Ti ho preso l’attaccante, probabilmente il migliore della lega” spiega il ds Rohn al suo Presidente.

“Mi sto già allenando, a fine gennaio sarò uno dei vostri” aggiunge Caputo.

La Kings League, fenomeno sportivo di calcio a 7 ideata nel 2022 da Kosmos, società fondata e presieduta da Gerard Piqué, è arrivata anche in Italia. Si tratta di una competizione di calcio a sette con dodici squadre formate da youtuber ed ex giocatori che si affronteranno in partite da 40 minuti. 12 top streamer e content creator si sfideranno per il titolo. Saranno a capo di altrettante 12 squadre composte da giocatori provenienti da tutta Italia rappresentando diverse nazioni, valutati e scelti con attenzione durante i Tryouts ufficiali della Kings League