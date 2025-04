Come vi abbiamo scritto in giornata, la Serie A e lo sport italiano saranno sospesi per la giornata di sabato in occasione dei funerali di Papa Francesco. Poco fa, la Lega ha ufficializzato il programma completo della 34a giornata:

25/04/2025 Venerdì 20.45 Atalanta – Lecce

27/04/2025 Domenica 12.30 Venezia – Milan

27/04/2025 Domenica 12.30 Como – Genoa

27/04/2025 Domenica 15.00 Fiorentina – Empoli

27/04/2025 Domenica 15.00 Inter – Roma

27/04/2025 Domenica 18.00 Juventus – Monza

27/04/2025 Domenica 20.45 Napoli – Torino

28/04/2025 Lunedì 18.30 Udinese – Bologna

28/04/2025 Lunedì 20.45 Hellas Verona – Cagliari

28/04/2025 Lunedì 20.45 Lazio – Parma