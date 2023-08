Gli azzurri giocheranno sabato alle ore 15:30 l’ultima amichevole precampionato. Gara di prestigio contro il Friburgo all’Europa Park che è lo stadio dei “brasiliani di Brisgovia”. Per chi non potrà essere presente in terra tedesca vi diciamo come poter seguire la gara degli azzurri.

La diretta del match sarà a cura della società del Grifone e verrà trasmessa attraverso i canali social di questa. Se, come dovrebbe essere, dovessero fornirci un link youtube, incorporeremo il match direttamente su pianetaempoli.it (come fatto con l’Heidenheim) e potrete seguire la gara dalla nostra testata. Altrimenti svilupperemo il nostro classico LIVE testuale. Non ci sarà dunque diretta DAZN come ventilato qualche giorno fa.