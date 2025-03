Dopo la sosta per le nazionali riprende il campionato e gli azzurri vanno a far visita al Como. Gara importante per l’Empoli che è chiamato a far punti per restare in scia nella lotta salvezza, di fronte una squadra che sta facendo bene e che in casa viaggia veloce. Vediamo le ultime.

Gli azzurri dovrebbero muoversi tatticamente con il solito 3-4-2-1. Purtroppo le nazionali portano un problema ed al “Sinigaglia” non ci sarà Ismajli. In difesa rientra Viti e quindi il terzetto dovrebbe essere poi completato da Goglichidze e Marianucci. Come raccontato nel corso della settimana, tornano a disposizione anche Fazzini e Solbakken. Difficile che entrambi partano dal primo minuti, con l’ex Primavera ad avere più chance. In avanti potrebbe muoversi, inizialmente, Cacace al fianco di Esposito. Colombo dovrebbe tornare titolare anche se c’è ballottaggio con Kouamè

Gli indisponibili sono: Ismajli, Maleh, Zurkowski, Anjorin, Sazonov, Haas e Pellegri.

Mister D’Aversa parla del Como come di una squadra più forte e quindi servirà tanta rabbia e tanta voglia per poter fare risultato

Sarà un 4-3-3 quello che manderà in campo Fabregas. Il Como deve fare a meno del suo gioiello Nico Paz che sconterà la squalifica. Al suo posto, ma mettendosi quale metro più dietro, ci dovrebbe essere Perrone. Squalificato anche Dele Alli. L’ex Cutrone sarà al centro dell’attacco, il tridente viene poi completato da Diao e Strefezza. Non dovrebbero esserci ballottaggi nelle altre zone del campo. Altro assente sarà Dossena.

Il tecnico Fabregas vuole da questa gara punti fondamentali per la salvezza e parla anche di riscatto visto che ad Empoli ha visto la peggior gara dei suoi.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-3: Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Diao, Cutrone, Strefezza.

3-4-2-1: Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.