Il Presidente dell’Unione Club azzurri, Athos Bagnoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’edizione di ieri de “Il Tirreno” sul momento dell’Empoli.
“Ormai è chiaro che l’Empoli è di fronte a un bivio. O ci saranno novità nella compagine societaria o si andrà incontro a un inevitabile ridimensionamento. Il Presidente Fabrizio Corsi è stato onesto e chiaro, non resta che aspettare e vedere cosa succederà nei prossimi giorni.”
La sensazione è che ora la svolta epocale sia davvero vicina….
“Concordo. E se davvero succederà mi auguro che l’Empoli possa seguire e ripercorrere il modello Atalanta, dove chi è arrivato si è appoggiato a chi c’era dando nuova linfa ma proseguendo su una strada già battuta.”
Cioè ben vengano i nuovi soci ma con il Presidente Corsi ancora in sella?
“Esatto. Sarebbe la migliore garanzia possibile per noi tifosi e i suoi 35 anni di presidenza lo testimoniano. Quando c’è all’orizzonte un cambio societario, il rischio di finire in mani a qualche avventuriero esiste sempre. Ma io, come la quasi totalità dei tifosi dell’Empoli, mi fido di Corsi e sono convinto che farà la scelta migliore per il futuro della società.”
Se saltasse tutto?
“La società dovrebbe ridimensionarsi e noi tifosi dovremo essere pronti a fare altrettanto. Quattro stagioni di fila in Serie A hanno portato a una crescita che oggi non è più sostenibile, c’è poco da fare. Il Presidente non può farcela da solo, il calcio è cambiato, ma noi empolesi non chiediamo la luna. Stagioni tribolate ne abbiamo vissute tante, anche l’ultima, e non ci fa paura tornare a quello che siamo stati per tanti anni. Sempre che ci sia impegno, dedizione alla causa di chi va in campo e più in generale di chi ha a che fare con l’Empoli. Forse in questi ultimi anni ci siamo abituati male e siamo diventati un po’ presuntuosi, ma la maggioranza dei tifosi è pronta a tutto.”
Non a caso in settimana l’appuntamento è quello con i 50 anni di fede azzurra, alla Vela Margherita Hack di Avane.
“Una bellissima festa. A cui tutte le realtà del tifo empolese hanno contribuito anche se l’idea e il grosso del lavoro è dei vecchi Rangers e della Maratona. Giorni di festa e di ricordi, venerdì e sabato, a cui spero tanta gente voglia partecipare. Un bel momento e un bel modo per ricordare che siamo e da dove veniamo e per ribadire che i tifosi empolesi come sempre sono pronti a tutto.”
ma io mi domando, ora va bene tutto ma che con tutte le vendite degli ultimi anni non ci siano più soldi non ci credo
Nessuno risponde salta tutto cosa , su 3 proposte non ne dovesse andare bene una … c’è qualcosa che non torna , o servono solo per lo Stadio farlocco?…
Soci per modo di dire entrano sulla parte commerciale gestione Stadio ? privati approfittatori , o vende tutto allora le cose sono molto diverse !
Sento puzza di imbroglio !
Enrico tu hai già tappato su Commisso e sulla Juve Stabia. Stai calmo. Lo stadio x chi compra sarà un problema successivo. Nessuno entrerà in società SOLO per lo stadio come pensi te. Chi si prenderà l Empoli prenderà la maggioranza delle quote. Dal 70% in su. E probabilmente lascerà Horsi a gestire per 2 3 anni. Lo stadio verrà dopo. E ovviamente trattative dove escono 50 milioni non possono essere concluse in 3 settimane.
Se entrano devono prendere 100%
se no e per il commerciale !
la puzza ora e di bruciato marcio!
Se c’è ridimensionamento come dite allora , chiudiamo il progetto Stadio farlocco ,strappiamo tutto , e facciamo a modo !
12.000 come viene detto onestamente …
fermiamoli!
Sulla Juve Stabia il futuro mi darà ragione …
e comunque ho detto che se trovavano un pazzo e il pazzo lo hanno trovato…
Su Commisso bisogna vedere se c’entrava la sua malattia ….
Quella dei privati aspetto la smentita ne sarò contento !
non ti rimangiare le parole. Con foga e sicurezza a 2 gg dalla fine hai detto che i play off sarebbero stati fermati, e non era un pensiero, per te era certezza come quella di Commisso nonostante le dichiarazioni pubbliche della sindaca te sapevi che Commisso metteva il 50% dei soldi e portava le nane a giocare a Empoli.
certa gente che fà discorsi così come se si fosse al Bar mi fà veramente ridere, eppure non serve essere dei grandi fenomeni per guardarsi attorno e capire quali siano i costi di una società che vuole stare nel calcio che conta …e ci metto pure la B…perchè in B ci sono tutti gli anni squadre che costano di gran lunga più di un’Empoli in A, mercato che ti lascia alla porta sia per il costo dei cartellini che per gli ingaggi, le varie regole da rispettare per non farsi bloccare il mercato e non rischiare penalizzazioni, sapevamo già da anni che l’Empoli ha un debito con l’Agenzia delle entrate come del resto tute le società, ma devi rientrare , quattro anni di costi fuori bilancio per l’Empoli con scarse cessioni che ammortizzano i costi hanno fatto il resto, i più cadono dalle stelle , ma questa situazione è in essere da alcuni anni, solo chi ragiona solamente da tifoso non riesce a vedere, i diritti Tv non bastano più e anche vendere tre giocatori a 10ml non attenua la situazione . oltre gli sponsor più o meno storici il fatturato dell’Empoli calcio è abbastanza modesto e la proprietà non è certo di quelle che stanno tra i più ” Paperoni” d’Italia ..non è la prima volta che dico che una società sportiva è un’azienda e deve produrre utili, se produce solo debiti rischi il fallimento e con una media di 5000 abbonati e di 1000 paganti a partita e senza un Merchandiser di rilievo la sopravvivenza diventa un’impresa estrema…tutte le congiunture che vi fate sono chiacchiere inutili….alzate il capino e guardate quanto soffrono anche realtà ben più importanti di Empoli …e fatevi due conti
Allora che accetti una offerta se e vero ci sono 3 offerte , se e come dici deve accettare , se non e in grado di andare avanti se poi fa il furbo e preleva più di quello che e dovuto allora e un furbacchione , piangere ma si fa le ville , e noi si sta in un cesso di Stadio a cielo aperto troppo furbo , 8 milioni costava il primo progetto in 10 anni aveva ammortizzato il tutto a questi punti ,avrebbe anche aumentato il profitto …
Ma ora un da come uscirne fuori con lo Stadio perché poverino ci rimette !
signor Athos…la storia dell Empoli è fatta per andare avanti per progredire non per tornare in quarta serie..poi a fare cosa..mi sembrano discorsi
indietristi fatti da lei che è un progressista..troppi anni di serie a troppi anni di serie b a alto livello..penso che molti tifosi abbandonino la squadra in serie c oppure molto probabile in serie d..se la società non vende..anni bui se rimane solo questa propieta
E sono vecchi do concezione guardano sempre dietro eai avanti , poi ci si trova u a ferraglia arrugginita ma tanto e a norma dicono i vari Massy gente ormai compassata , politica marcia amministrazione impazzita !