Il Presidente dell’Unione Club azzurri, Athos Bagnoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’edizione di ieri de “Il Tirreno” sul momento dell’Empoli.

“Ormai è chiaro che l’Empoli è di fronte a un bivio. O ci saranno novità nella compagine societaria o si andrà incontro a un inevitabile ridimensionamento. Il Presidente Fabrizio Corsi è stato onesto e chiaro, non resta che aspettare e vedere cosa succederà nei prossimi giorni.”

La sensazione è che ora la svolta epocale sia davvero vicina….

“Concordo. E se davvero succederà mi auguro che l’Empoli possa seguire e ripercorrere il modello Atalanta, dove chi è arrivato si è appoggiato a chi c’era dando nuova linfa ma proseguendo su una strada già battuta.”

Cioè ben vengano i nuovi soci ma con il Presidente Corsi ancora in sella?

“Esatto. Sarebbe la migliore garanzia possibile per noi tifosi e i suoi 35 anni di presidenza lo testimoniano. Quando c’è all’orizzonte un cambio societario, il rischio di finire in mani a qualche avventuriero esiste sempre. Ma io, come la quasi totalità dei tifosi dell’Empoli, mi fido di Corsi e sono convinto che farà la scelta migliore per il futuro della società.”

Se saltasse tutto?

“La società dovrebbe ridimensionarsi e noi tifosi dovremo essere pronti a fare altrettanto. Quattro stagioni di fila in Serie A hanno portato a una crescita che oggi non è più sostenibile, c’è poco da fare. Il Presidente non può farcela da solo, il calcio è cambiato, ma noi empolesi non chiediamo la luna. Stagioni tribolate ne abbiamo vissute tante, anche l’ultima, e non ci fa paura tornare a quello che siamo stati per tanti anni. Sempre che ci sia impegno, dedizione alla causa di chi va in campo e più in generale di chi ha a che fare con l’Empoli. Forse in questi ultimi anni ci siamo abituati male e siamo diventati un po’ presuntuosi, ma la maggioranza dei tifosi è pronta a tutto.”

Non a caso in settimana l’appuntamento è quello con i 50 anni di fede azzurra, alla Vela Margherita Hack di Avane.

“Una bellissima festa. A cui tutte le realtà del tifo empolese hanno contribuito anche se l’idea e il grosso del lavoro è dei vecchi Rangers e della Maratona. Giorni di festa e di ricordi, venerdì e sabato, a cui spero tanta gente voglia partecipare. Un bel momento e un bel modo per ricordare che siamo e da dove veniamo e per ribadire che i tifosi empolesi come sempre sono pronti a tutto.”