Ringraziamo l’organizzazione per averci comunicato l’elenco completo degli ex-azzurri che parteciperanno alla cena di Venerdì prossimo alla Vela “Margherita Hack” di Avane, ve li presentiamo “schierandoli” con le loro figurine. In rappresentana del compianto Giulio Drago saranno presenti i figli Matteo e Filippo.

Intanto, per la sezione espositiva relativa al materiale ultras, è stata definita la raccolta delle circa 150 sciarpe dei vari gruppi che saranno in mostra e che potrete ammirare in entrambe le giornate.

Ricordiamo che l’ingresso è gratuito e che l’iniziativa è completamente autofinanziata dagli organizzatori anche attraverso la vendita della magliette e degli adesivi celebrativi (€ 15,00 la t-shirt ed € 5,00 la busta degli adesivi) che se volete potrete acquistare nelle due serate di Avane. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza al reparto Pediatria del San Giuseppe di Empoli.