Ringraziamo l’organizzazione per averci comunicato l’elenco completo degli ex-azzurri che parteciperanno alla cena di Venerdì prossimo alla Vela “Margherita Hack” di Avane, ve li presentiamo “schierandoli” con le loro figurine. In rappresentana del compianto Giulio Drago saranno presenti i figli Matteo e Filippo.

Intanto, per la sezione espositiva relativa al materiale ultras, è stata definita la raccolta delle circa 150 sciarpe dei vari gruppi che saranno in mostra e che potrete ammirare in entrambe le giornate.

Ricordiamo che l’ingresso è gratuito e che l’iniziativa è completamente autofinanziata dagli organizzatori anche attraverso la vendita della magliette e degli adesivi celebrativi (€ 15,00 la t-shirt ed € 5,00 la busta degli adesivi) che se volete potrete acquistare nelle due serate di Avane. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza al reparto Pediatria del San Giuseppe di Empoli.

Articolo precedenteAmarcord Azzurro | A trent’anni dall’impresa – Puntata 3
Articolo successivoSi entra in una settimana importante
Massimiliano Ciabattini
La prima volta al Castellani è in Curva Sud per Empoli - Como in un grigio pomeriggio dell'Inverno 1993. Memoria storica delle divise dell'Empoli, la sua collezione conta circa 300 maglie indossate dai calciatori azzurri dagli anni '80 a oggi. Artefice dei primi loghi che hanno riproposto l'acronimo EFC e dei progetti delle divise utilizzate dagli azzurri dal 2009/10 al 2016/17. Nello stesso periodo è stato fotografo ufficiale della prima squadra e del settore giovanile, fino alla chiusura dei rapporti con la società di Monteboro nel 2018.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

3 Commenti

  1. le tre magliette bianche Osio Ekstrom e soprattutto Salvadori, sono le più belle magliette bianche mai viste, anche se non le ho avute…

    forza Azzurri!!!

  2. Io ho quella di Salvadori (data da Andrea Del Bino nel 1985/86) e Della Scala (data da Eusebio di Francesco nel 1987/88)… queste come altre vecchie casacche rientrano nei cimeli storici che mai venderò… nemmeno sotto tortura.

    La maglia azzurra con le righine bianche e rosso/vinaccia (utilizzata nelle stagioni 1985/86 e 1986/87) è a mio avviso una delle “Top 3″… fra le più belle mai realizzate

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here