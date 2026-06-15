Ringraziamo l’organizzazione per averci comunicato l’elenco completo degli ex-azzurri che parteciperanno alla cena di Venerdì prossimo alla Vela “Margherita Hack” di Avane, ve li presentiamo “schierandoli” con le loro figurine. In rappresentana del compianto Giulio Drago saranno presenti i figli Matteo e Filippo.
Intanto, per la sezione espositiva relativa al materiale ultras, è stata definita la raccolta delle circa 150 sciarpe dei vari gruppi che saranno in mostra e che potrete ammirare in entrambe le giornate.
Ricordiamo che l’ingresso è gratuito e che l’iniziativa è completamente autofinanziata dagli organizzatori anche attraverso la vendita della magliette e degli adesivi celebrativi (€ 15,00 la t-shirt ed € 5,00 la busta degli adesivi) che se volete potrete acquistare nelle due serate di Avane. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza al reparto Pediatria del San Giuseppe di Empoli.
le tre magliette bianche Osio Ekstrom e soprattutto Salvadori, sono le più belle magliette bianche mai viste, anche se non le ho avute…
forza Azzurri!!!
Io ho quella di Salvadori (data da Andrea Del Bino nel 1985/86) e Della Scala (data da Eusebio di Francesco nel 1987/88)… queste come altre vecchie casacche rientrano nei cimeli storici che mai venderò… nemmeno sotto tortura.
La maglia azzurra con le righine bianche e rosso/vinaccia (utilizzata nelle stagioni 1985/86 e 1986/87) è a mio avviso una delle “Top 3″… fra le più belle mai realizzate
Io ho la camicia di Andreazzoli