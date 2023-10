Arriva da parte del club azzurro la conferma ufficiale per l’amichevole che si giocherà sabato 14 Ottobre. La gara vedrà il Modena (serie B) come avversario e si disputerà alle ore 14:30 al campo di Petroio. Come già anticipato qualche giorno fa, la gara si disputerà a porte chiuse. Oltre al consueto LIVE testuale, vi riporteremo anche una sinstesi video dell’incontro.

Da domani, giorno della ripresa degli allenamenti, la squadra si allenerà ogni giorno proprio a Petroio. Le sedute saranno aperte al pubblico (vi informeremo in caso di eventuali chiusure), il ritorno al Sussidiario dovrebbe essere previsto dopo la gara giocata a Firenze.