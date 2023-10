Questa mattina, nel Salone d’Onore del Coni a Roma, Elia Caprile ha ricevuto il premio intitolato a Felice Pulici come miglior portiere dello scorso campionato di Serie B. Ovviamente stagione vissuta con il Bari. L’attuale portiere azzurro, in prestito dal Napoli, ha ricevuto il riconoscimento all’interno dell’evento organizzato dall’ASD Scopigno Cup Rieti, che ha visto consegnare i Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici per la stagione sportiva 2022/2023.

Nessun premio è arrivato per tesserati dell’Empoli nella passata stagione. Gli altri premi della manifestazione, alla presenza del Presidente dei Coni, sono stati: Cristiano Giuntoli, Claudio Ranieri, Federico Coppitelli, Franco Chimenti, Alberto Aquilani, Samuele Mulattieri, Alberto Bollini, Massimo Oddo e Giuseppe Giannini